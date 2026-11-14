به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح شنبه در دیدار با مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان، بر ضرورت تقویت همکاری دو دستگاه برای تسریع در صدور اسناد مالکیت و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت مالکیت زمین‌های کشاورزی اظهار کرد: اجرای کامل طرح کاداستر و صدور اسناد مالکیت، علاوه بر پیشگیری از اختلافات و دعاوی ملکی، نقش مؤثری در حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز دارد.

نقشبندی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی همچنین زمینه افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به خدمات و تسهیلات بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر لزوم رفع موانع موجود در مسیر صدور اسناد، خواستار تسریع در بررسی پرونده‌های مرتبط با اراضی کشاورزی و تقویت هماهنگی کارشناسی میان جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک استان شد.

در این دیدار، راهکارهای گسترش همکاری‌های مشترک دو دستگاه برای اجرای طرح کاداستر، تکمیل حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.