به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز از تدوین سازوکار جدید برای شناسایی و برخورد با برگزارکنندگان تورهای گردشگری غیرمجاز خبر داد.

وی اظهار کرد: در نشست میز تخصصی رسیدگی به تورهای غیرمجاز، راهکارهای شناسایی تخلفات و هماهنگی میان تشکل‌های حرفه‌ای و دستگاه‌های مسئول بررسی شد.

ابلاغ ضوابط به تشکل‌های گردشگری

وی افزود: در نخستین اقدام، ضوابط و بخشنامه‌های برگزاری تورهای مجاز به تشکل‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی ابلاغ می‌شود تا ضمن اطلاع‌رسانی به اعضای خود، گزارش اقدامات را به اداره‌کل ارائه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز ادامه داد: پس از دریافت گزارش‌ها، موضوع برای پیگیری قانونی به دادستانی اعلام می‌شود و از ظرفیت پلیس فتا، اداره نظارت بر اماکن عمومی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی استفاده خواهد شد.

اخطار تا پلمب دفاتر متخلف

زینالی با اشاره به تفاوت نحوه برخورد با فعالان مجاز و برگزارکنندگان فاقد مجوز گفت: در صورت تخلف دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان دارای مجوز، متناسب با نوع تخلف، اخطار، تعلیق فعالیت یا پلمب دفتر در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: برخورد با افرادی که خارج از مجموعه فعالان مجاز گردشگری اقدام به برگزاری تور می‌کنند نیز از طریق هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی پیگیری خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز هدف از اجرای این سازوکار را پیشگیری از فعالیت‌های غیرمجاز، شناسایی به‌موقع تخلفات و ساماندهی برگزاری تورهای گردشگری در استان عنوان کرد.