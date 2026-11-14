فرشید رشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماسک های معمولی در مقابل ریزگردهای درشت دانه کارایی دارد و جلوی ورود آنها به سیستم تنفسی بدن را می گیرد. اما، در مقابل ریزگردهای کوچک، ناتوان هستند.

وی افزود: در واقع با استفاده از ماسک های معمولی نمی توان از تشدید علائم تنفسی ناشی از آلاینده ها پیشگیری کرد.

دبیر انجمن متخصصین ریه ایران تاکید کرد: بهترین کار برای پیشگیری از بروز مشکلات تنفسی در زمان تشدید آلاینده های هوا، اجتناب از ترددهای غیر ضروری به ویژه برای افراد سیگاری است.

رشیدی گفت: وارونگی هوا، یکی از مشکلات جدی تهدید کننده سلامت بیماران زمینه ای ریوی است که منشا آسم و برونشیت مزمن و فعال دارند.