به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع نمادین پیکر مطهر حضرت فاطمه زهرا(س) از میدان ثوره العشرین به سمت مرقد مطهر و نورانی حضرت امام علی(ع)، همراه با سوگواری و سینه زنی خیل عظیم عزاداران فاطمی در فضایی از حزن و اندوه برگزار شد.

موکبهای فاطمی نیز در مسیر عزاداری از میدان ثوره العشرین به سمت حرم مطهر حضرت امام علی علیه السلام برپا هستند و به زائران خدمات ارائه می دهند.

این مراسم باشکوه به مناسبت ایام شهادت جانسوز حضرت فاطمه(س) با شعار أولئک هم خیر البریة (برگرفته از آیه: إن الذین امنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریة) برگزارشد.

تاریخ آغاز برگزاری این مراسم عظیم که به نمادی مهم برای شیعیان در عراق و جهان تبدیل شده، به سال ۱۴۲۷ هجری قمری یعنی بیست و دو سال پیش برمی‌گردد و بانی برگزاری آن، آیت الله العظمی شیخ محمد الیعقوبی از مراجع تقلید حوزه علمیه نجف اشرف است.