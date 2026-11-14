مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۱۹:۳۷ روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهر ایلام، خیابان هفت‌تیر به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش و با هدف رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان، دو دستگاه آمبولانس سبک به محل حادثه اعزام شدند.

شعبانی با اشاره به پیامد این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه سه نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث ناشی از گازگرفتگی، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از سلامت مسیر خروج دود و تهویه مناسب محیط تأکید کرد.