به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که در روزهای سوم، یازدهم و بیست‌ودوم دسامبر به روسیه سفر می‌کند تا با مقام‌های این کشور گفت‌وگو کند.

او در سخنرانی خود در مؤسسه امور بین‌الملل و اروپا در دوبلین ابراز امیدواری کرد که روابط ایروان و مسکو فضای دوستانه خود را حفظ کند.

پاشینیان گفت: امیدوارم بتوانیم فضای دوستانه‌ای را در روابط خود با روسیه حفظ کنیم.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره احتمال سفر نخست‌وزیر ارمنستان به روسیه منتشر شده بود، اما هیچ‌یک از دو طرف تاریخ مشخصی را تأیید نکرده بودند.

پاشینیان پیش‌تر گفته بود روابط ارمنستان و روسیه در حال تحول است و ناگزیر تغییر خواهد کرد. او همچنین سوم سپتامبر اعلام کرده بود که در دیدار دوم سپتامبر خود با ولادیمیر پوتین در بیشکک درباره بررسی وضعیت روابط دو کشور توافق کرده‌اند.