به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش آیینی «وداع شبانه» به نویسندگی و کارگردانی حسن طاهری فر، در قالب یک اثر آیینی-مردمی، با هدف بازخوانی وقایع مرتبط با شهادت رهبر شهید، شهدای مدرسه میناب و شهادت حضرت فاطمه (س) اجرا شد. این اثر که در ایام شهادت حضرت فاطمه (س) به روی صحنه رفت، تلاش دارد پیوند میان فداکاری‌های معاصر و ریشه‌های اعتقادی را در قالب تصویر و حرکت به نمایش بگذارد.

حسن طاهری فر، کارگردان اثر، در گفتگو با روابط عمومی حوزه هنری درباره لایه معنایی این نمایش گفت: در این اثر، تلاش بر آن بود تا روایت‌های تاریخی و حوادث مربوط به شهادت رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب را در بستری آیینی و همزمان با یادبود حضرت زهرا (س) بازنمایی کنیم. هدف ما، فراتر از یک اجرای ساده، ایجاد نوعی پیوند میان مخاطب و مفاهیم والای ایثار در قالب یک روایت بصری و آیینی بود.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد اجرایی کار افزود: در این نمایش، بیش از ۴۰ نفر از جوانان شهر بن مشارکت فعال داشتند که این حجم از مشارکت، نشان‌دهنده پویایی گروه‌های نمایشی محلی و مسجدی در پذیرش روایت‌های حماسی است. حضور این تعداد از جوانان در یک اثر آیینی، به معنای زنده نگه داشتن حافظه جمعی و انتقال مفاهیم از طریق هنر اجراست.

طاهری فر ضمن قدردانی از حمایت‌های هیئت معظم علی ابن ابیطالب (ع)، هیئت امنای مسجد الزهرا (س)، شهرداری و شورای اسلامی شهر بن، حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری و اداره ورزش و جوان شهرستان برای فراهم کردن بستر اجرای این اثر قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: نمایش «وداع شبانه» یک اثر مردمی است که با هدف ایجاد فضایی برای تامل در حوادث بزرگ تاریخی و پیوند آن با باورهای مذهبی طراحی شده است.

در این اثر نمایشی سجاد اصغرزاده، میلاد ندری،ابوالفضل احمدی، رضا طاهری فر، امیرعباس اکبری، سرالله نادری، محمد جواد حسین میرزایی،میثم احمدی، احمد رضا نصیری، امیررضا سلیمی، امیرمحمد سلیمی،سید محسن موسوی، مهدی داوودی، امیرعلی ندری، علی سلیمی،خانم اکبری، خانم هاشمی، خانم موسوی، خانم سلیمی، معصومه طاهری فر، محدثه پکنه، فاطمه نادری، محدثه نادری، طهورا درعلی، پریا احمدی، فاطمه ندری، زهرا نادری و محمد طاهری نادری اشاره کرد.

از دیگر عوامل این اثر نمایشی میتوان به ابوالفضل آقابابایی«آهنگساز» عرفان سلیمی« نوازنده »، سید محمد موسوی «گوینده»، صالح احمدی«تدارکات»، احمد داوودی «آکسسوار »، حجت الله احمدی«گریمور»،ابوالفضل سلیمی، حسین نادری، امیرعلی طالبی، علی اصغر حیدری،محمد مهدی سلیمی«پشتیبانی» و گروه فیلم و تصویر «هادی» به سرپرستی محمد علی نادری اشاره کرد.

این اثر نمایش ۲۱ و ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شهدای شهر بن به روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان روبه رو شد.