به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی عملکرد بند «ت» تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۴ در تکلیف واگذاری زمین به مشمولین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان می‌دهد از ۲۵ هزار و ۶۹۱ خانوار احراز و تأیید شده منتهی به سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۰ هزار و ۶۷۸ خانوار، ۴۲ درصد کل واجدین شرایط، از مزایای قانونی بهره‌مند شده‌ و بیش از ۱۵ هزار خانوار واجد شرایط، همچنان از دریافت زمین محروم مانده‌اند.

این وضعیت بیانگر عدم تأمین و تمهید به‌موقع اراضی موردنیاز از سوی وزارت راه و شهرسازی و عدم تحقق کامل تکالیف قانونی در اجرای سیاست حمایتی قانونگذار است.

با دستور رئیس‌کل این مرجع نظارتی، بازدید میدانی برای راستی‌آزمایی از واگذاری‌های انجام شده نیز در دستور کار حسابرسان و مدیران کل استانی دیوان محاسبات قرار گرفت.