خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آفتاب در استان بوشهر تنها یک ویژگی اقلیمی نیست، بلکه ظرفیتی اقتصادی و راهبردی است که می‌تواند بخشی از نیاز روزافزون کشور به انرژی را تأمین کند. استانی که بخش مهمی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور را در خود جای داده، با برخورداری از تابش مناسب خورشید، فرصت قابل توجهی برای توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر دارد.

در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده و محدودیت‌های تأمین برق، فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند بخشی از فشار واردشده به شبکه برق را کاهش دهد.

بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی مناسب، زمین‌های مستعد و وجود صنایع بزرگ و انرژی‌بر، از جمله استان‌هایی است که می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه انرژی‌های پاک داشته باشد. در سال‌های اخیر نیز توجه سرمایه‌گذاران به این حوزه افزایش یافته و آمار درخواست‌های سرمایه‌گذاری، صدور مجوزها و ظرفیت نیروگاه‌های واردشده به مدار، از تغییر روند در این بخش حکایت دارد.

اکنون توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بوشهر از مرحله طرح و برنامه فراتر رفته و به یکی از محورهای قابل توجه سرمایه‌گذاری اقتصادی استان تبدیل شده است؛ مسیری که در صورت تأمین مالی مناسب، تسریع در اجرای طرح‌ها و رفع موانع اداری می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های انرژی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید منجر شود.

۳۷۷ درخواست سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه خورشیدی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۳۷۷ درخواست برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان به ثبت رسیده که پس از بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، برای ۱۰۱ طرح مجوز صادر شده است.

۳۷۷ درخواست برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان به ثبت رسیده که پس از بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، برای ۱۰۱ طرح مجوز صادر شده است رسول زارعی با بیان اینکه احداث نیروگاه خورشیدی در میان ۱۰ حوزه دارای بیشترین تقاضا برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری در استان قرار گرفته است، افزود: این آمار نشان می‌دهد فعالان اقتصادی بیش از گذشته به ظرفیت‌های اقلیمی بوشهر برای تولید انرژی پاک توجه کرده‌اند.

وی ادامه داد: افزایش تقاضا برای احداث نیروگاه خورشیدی را باید در کنار سیاست‌های حمایتی دولت و نیاز روزافزون اقتصاد استان به منابع پایدار انرژی بررسی کرد؛ چراکه توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری، می‌تواند به کاهش وابستگی شبکه برق به منابع متعارف تولید انرژی کمک کند.

جهش ۲۷ برابری ظرفیت تولید برق خورشیدی

یکی از مهم‌ترین تحولات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان بوشهر، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در مدت حدود یک سال گذشته است؛ ظرفیتی که از حدود پنج مگاوات به ۱۳۵ مگاوات رسیده و بیانگر رشدی نزدیک به ۲۷ برابر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: طی یک سال اخیر، ظرفیت قابل توجهی از تولید برق خورشیدی به شبکه استان اضافه شده و این روند با اجرای طرح‌های جدید همچنان ادامه دارد.

غلامرضا حشمتی با اشاره به تغییرات ظرفیت تولید برق خورشیدی استان گفت: در حالی که ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بوشهر پیش از آغاز این دوره حدود چهار و نیم تا پنج مگاوات بود، با بهره‌برداری از طرح‌های جدید و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، این رقم به حدود ۱۳۵ مگاوات افزایش یافته است.

وی افزود: تحقق این افزایش ظرفیت حاصل پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی و استانی و فراهم شدن زمینه اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. در واقع، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اکنون به یکی از برنامه‌های جدی برای تقویت توان تولید برق و افزایش پایداری شبکه در استان تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به ادامه روند اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان در دست اجراست و فعالیت‌های عمرانی و اجرایی این طرح‌ها در کارگاه‌های مربوطه جریان دارد.

این موضوع نشان می‌دهد توسعه انرژی خورشیدی در بوشهر صرفاً به ظرفیت‌های واردشده به مدار محدود نیست و مجموعه‌ای از پروژه‌های جدید نیز در مراحل اجرا قرار دارند؛ پروژه‌هایی که با تکمیل و اتصال به شبکه می‌توانند ظرفیت تولید برق پاک استان را افزایش دهند.

دشتی در مسیر تبدیل‌شدن به قطب انرژی خورشیدی

در کنار برنامه‌های استانی، برخی شهرستان‌های بوشهر نیز با اختصاص زمین و فراهم‌کردن مقدمات اجرایی، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه انرژی خورشیدی هستند.

فرماندار دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شهرستان از جمله مناطق دارای برنامه‌های توسعه‌ای در این زمینه است که با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی و امکان تخصیص اراضی مناسب، می‌تواند به یکی از کانون‌های تولید برق خورشیدی در استان تبدیل شود.

رضا مقاتلی از اختصاص ۸۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف تبدیل دشتی به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی جنوب کشور دنبال می‌شود.

اختصاص چنین سطحی از زمین برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم و ورود سرمایه‌گذاران، ظرفیت ایجاد پروژه‌های بزرگ تولید برق را فراهم می‌کند.

البته تحقق این هدف به عواملی همچون تأمین مالی، آماده‌سازی زمین، امکان اتصال نیروگاه‌ها به شبکه انتقال و توزیع برق و تسریع در فرایندهای اجرایی وابسته است. به همین دلیل، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدمات‌رسان و سرمایه‌گذاران در مراحل مختلف اجرای پروژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

تأمین مالی؛ حلقه مهم توسعه سرمایه‌گذاری خورشیدی

افزایش تعداد درخواست‌ها و صدور مجوزها اگرچه نشانه استقبال فعالان اقتصادی از انرژی خورشیدی است، اما تبدیل این درخواست‌ها به نیروگاه‌های فعال، به فراهم‌بودن شرایط اقتصادی و اجرایی وابستگی دارد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی و تسهیلات بانکی است. احداث نیروگاه خورشیدی به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی نیاز دارد و طولانی‌شدن روند پرداخت تسهیلات یا دشواری دسترسی به منابع مالی می‌تواند زمان اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های پاک گفت: فراهم‌کردن زمینه تأمین مالی، تسهیل دسترسی به تسهیلات و استفاده از ابزارهای متنوع مالی باید در اولویت برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.

رسول زارعی افزود: علاوه بر تأمین منابع مالی، نظارت بر روند اجرای طرح‌هایی که مجوز دریافت کرده‌اند نیز اهمیت دارد تا پروژه‌ها در مرحله اداری متوقف نشوند و در زمان مناسب به مرحله بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به آثار اقتصادی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیان کرد: گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز صنایع و کاهش فشار بر شبکه، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کند.

از سوی دیگر، توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند به متنوع‌سازی سبد تولید برق استان کمک کند. اتکای صرف به منابع متعارف تولید انرژی، در شرایط افزایش مصرف و محدودیت‌های تأمین سوخت، آسیب‌پذیری شبکه را افزایش می‌دهد؛ در حالی که استفاده از منابع تجدیدپذیر امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و کاهش بخشی از این وابستگی را فراهم می‌کند.

بوشهر در آستانه فصل تازه سرمایه‌گذاری انرژی

توسعه این نیروگاه‌ها همچنین از منظر زیست‌محیطی اهمیت دارد؛ زیرا افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد تولید برق می‌تواند به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و محدودکردن آلایندگی ناشی از تولید انرژی کمک کند.

با این حال، افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها به‌تنهایی به معنای رفع کامل ناترازی برق نیست. میزان تولید واقعی، ساعات بهره‌برداری، امکان ذخیره‌سازی انرژی، ظرفیت شبکه برای دریافت برق تولیدی و هماهنگی میان تولید و مصرف، از جمله عواملی هستند که در ارزیابی اثرگذاری این طرح‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.

در همین راستا، توسعه زیرساخت‌های شبکه و پیش‌بینی راهکارهایی برای مدیریت نوسانات تولید برق خورشیدی می‌تواند نقش مهمی در استفاده حداکثری از ظرفیت ایجادشده داشته باشد.

آمارهای اعلام‌شده از ثبت ۳۷۷ درخواست سرمایه‌گذاری و صدور ۱۰۱ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی، در کنار افزایش ظرفیت تولید از حدود پنج به ۱۳۵ مگاوات، نشان می‌دهد انرژی خورشیدی به یکی از حوزه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران در استان بوشهر تبدیل شده است.

همچنین اجرای ۱۵۰ مگاوات طرح جدید و اختصاص ۸۰۰ هکتار زمین در شهرستان دشتی، از ظرفیت ادامه این روند حکایت دارد؛ ظرفیتی که در صورت تکمیل پروژه‌ها می‌تواند جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر را در ساختار اقتصادی و انرژی استان تقویت کند.

با این وجود، فاصله میان صدور مجوز و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها همچنان یکی از موضوعات مهم پیش‌روی این بخش است. تسریع در پرداخت تسهیلات، رفع موانع اداری، تأمین تجهیزات، آماده‌سازی زیرساخت‌های اتصال به شبکه و نظارت بر اجرای پروژه‌ها، عواملی هستند که می‌توانند سرعت تحقق برنامه‌ها را تعیین کنند.

بوشهر برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی کشور، علاوه بر برخورداری از آفتاب و زمین مناسب، به برنامه‌ریزی منسجم و استمرار حمایت از سرمایه‌گذاران نیاز دارد. عبور موفق از این مرحله می‌تواند ظرفیت طبیعی استان را به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل کند؛ مزیتی که هم به تأمین برق مطمئن‌تر کمک می‌کند و هم فرصت تازه‌ای برای رونق تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در جنوب کشور به وجود می‌آورد.