به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یزدانی از ۹ سالگی و با علاقه‌ای که خیلی زود به بسکتبال پیدا کرد، مسیری را آغاز کرد که حالا پس از یک دهه، او را به یکی از چهره‌های جوان و تأثیرگذار بسکتبال زنان سپاهان تبدیل کرده است.

گارد رأس ۱۹ ساله طلایی پوشان اصفهانی، در هفته دوم سوپرلیگ و در جدال با پیشرو تهران، با وجود شکست تیمش، نمایش درخشانی داشت؛ او با ثبت ۱۱ امتیاز، ۵ پاس گل و ۶ توپ‌ربایی، عنوان بهترین بازیکن سپاهان را از آن خود کرد.

ضمن اینکه با این تعداد توپ‌ربایی، در هفته دوم در این شاخص بالاتر از تمام بازیکنان حاضر در سوپرلیگ قرار گرفت؛ این بازیکن جوان سپاهان که پیش از این سابقه حضور در تیم‌های ملی رده‌های پایه را نیز در کارنامه دارد، حالا در پی تثبیت جایگاه خود در سپاهان و تعبیر رؤیای پوشیدن پیراهن تیم ملی بزرگسالان است.

زهرا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تقابل با تیم پیشرو اظهار کرد: پیشرو تیم قدرتمندی بود و چند بازیکن ملی‌پوش در ترکیب خود داشت، با وجود اینکه فرصت چندانی برای آماده‌سازی پیش از شروع لیگ نداشتیم، به نظرم در دومین مسابقه نمایش قابل قبولی ارائه کردیم.

وی افزود: از نظر فردی هم اگرچه عنوان امتیازآورترین بازیکن تیم را به دست آوردم اما هنوز جای پیشرفت دارم و می‌توانستم نقش پررنگ‌تری در جریان بازی داشته باشم.

موفقیت سپاهان در اولویت است

یزدانی تصریح کرد: هدفم این است که در مسابقات آینده علاوه بر افزایش تأثیرگذاری فردی، سهم بیشتری در موفقیت تیم داشته باشم.

بازیکن سپاهان گفت: طبیعتاً دوست دارم این روند را در ادامه فصل حفظ کنم و به دستاوردهای فردی بیشتری برسم اما در حال حاضر موفقیت سپاهان برایم در اولویت است.

وی ادامه داد: امیدوارم در پایان فصل بتوانیم جایگاه قابل قبولی به دست بیاوریم و با نتایج خوب نشان بدهیم اعتماد باشگاه سپاهان به تیم بسکتبال زنان تصمیم درستی بوده است؛ دوست دارم عملکردمان به‌گونه ‌ای باشد که زمینه حضور مستمر سپاهان در لیگ برتر برای فصل ‌های آینده نیز فراهم شود.

یزدانی با بیان این که تجربه‌ای که از فصل گذشته به دست آوردم، کمک کرد شناخت بهتری از فضای رقابت‌ها داشته باشم، خاطرنشان کرد: با اعتمادبه‌نفس بیشتری در زمین حاضر شدم؛ خوشحالم که توانسته‌ام از آموخته‌هایم استفاده کنم و در همین ابتدای رقابت ها در ترکیب سپاهان نقش مؤثری داشته باشم، امیدوارم در ادامه فصل نیز بتوانم با حضور تأثیرگذار خود انتظارات کادر فنی را برآورده کنم.

بازیکن سپاهان بازی در کنار بازیکنان باتجربه را فرصتی ارزشمند برای یادگیری برشمرد و گفت: سال گذشته نکات زیادی از هم‌تیمی‌هایم، به‌ویژه در زمینه تصمیم‌گیری در لحظات حساس و مدیریت جریان مسابقه آموختم؛ امسال هم حضور در کنار بازیکنان جدید این فرصت را برایم فراهم کرده تا از توانایی‌ها و تجربه‌های آن‌ها بهره ببرم و شناخت بیشتری از جنبه‌های مختلف بازی پیدا کنم.

گاهی هیجانات بر تصمیم‌گیری اثر می‌گذارد

وی افزود: جوان‌ترین بازیکن بودن پیش از هر چیز برای من یک مسئولیت است؛ چون باید با جدیت بیشتری جایگاهم را در تیم حفظ کنم و پاسخگوی اعتمادی باشم که به من شده است.

یزدانی تصریح کرد: از طرف دیگر، این موقعیت فرصتی برای نشان دادن توانایی‌هایم نیز محسوب می‌شود؛ معتقدم وقتی بتوانم وظایفم را به‌درستی انجام بدهم، نتیجه آن در عملکردم دیده خواهد شد.

بازیکن سپاهان با بیان این که قطعاً یکی از مهم‌ترین اهداف ورزشی من رسیدن به تیم ملی بزرگسالان است، خاطرنشان کرد: سابقه حضور در تیم‌های ملی رده‌های پایه انگیزه زیادی برای ادامه این مسیر در من ایجاد کرده و حالا می‌خواهم با حضور در لیگ برتر و نمایش توانایی‌هایم، خودم را به این هدف نزدیک‌تر کنم؛ پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی، این بار در رده بزرگسالان، یکی از آرزوهای من است.

وی در خصوص حفظ تمرکز در زمان‌هایی که تیم عقب است گفت: گاهی در چنین شرایطی هیجانات بر تصمیم‌گیری من تأثیر می‌گذارد اما تجربه فصل گذشته باعث شده شناخت بهتری از این موقعیت‌ها داشته باشم.

یزدانی تصریح کرد: در بسکتبال، به‌ویژه زمانی که از حریف عقب هستیم، حفظ آرامش اهمیت زیادی دارد؛ باید به جای تصمیم‌های عجولانه، به برنامه‌های کادر فنی پایبند باشیم و با تمرکز روی وظایفمان در زمین، برای تغییر جریان مسابقه تلاش کنیم.

اعتماد سپاهان به بسکتبال زنان باعث خوشحالی است

بازیکن سپاهان گفت: بسیار خوشحالیم که باشگاه سپاهان و مسئولان ورزش استان به بسکتبال زنان اعتماد کردند و این فرصت را در اختیار ما گذاشتند تا در شهر خودمان در بالاترین سطح رقابت کنیم؛ طبیعی است که برای رسیدن به شرایط مطلوب به زمان نیاز داریم اما انگیزه زیادی برای جبران فاصله موجود با سایر تیم ها داریم.

وی افزود: با توجه به اینکه دیرتر از سایر تیم‌ها فعالیت خود را آغاز کردیم، طبیعتاً برای رسیدن به انسجام مطلوب به زمان بیشتری نیاز داریم؛ با این حال، کادر فنی و بازیکنان شناخت متقابلی از توانایی‌های یکدیگر پیدا می‌کنند و هر جلسه تمرینی به این روند کمک می‌کند.

یزدانی تصریح کرد: امیدوارم در هفته‌های پیش رو با تمرینات منظم و شناخت بیشتر بازیکنان از یکدیگر، به هماهنگی و انسجام تاکتیکی موردنظر کادر فنی برسیم تا بتوانیم نمایش بهتری در مسابقات داشته باشیم.

بازیکن سپاهان گفت: قطعاً شکست برای هیچ تیمی خوشایند نیست اما این نتایج باعث نشده انگیزه‌مان را از دست بدهیم؛ فضای تیم همچنان همراه با همدلی و حمایت متقابل است و همه می‌خواهیم با پشت سر گذاشتن این شروع دشوار، در ادامه مسابقات چهره متفاوتی از سپاهان به نمایش بگذاریم.

وی در پایان گفت: همچنین امیدوارم با نتایج خوب و عملکرد شایسته، پاسخ محبت و حمایت هواداران سپاهان را بدهیم و نماینده خوبی برای بسکتبال بانوان اصفهان باشیم.