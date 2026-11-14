به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی پیش از ظهر شنبه در آیین آغاز سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با عنوان «رویشی در پاییز» در شهر شویشه از توابع شهرستان سنندج، کتاب را یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال دانش، فرهنگ و تجربه میان نسل‌ها دانست و اظهار کرد: ترویج کتاب‌خوانی نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.

وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری عادت مطالعه از سنین کودکی افزود: خانواده‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی در گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید با همکاری یکدیگر زمینه انس بیشتر اقشار مختلف جامعه با کتاب را فراهم کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان دسترسی آسان به منابع مطالعاتی را از عوامل مؤثر در توسعه سرانه مطالعه دانست و گفت: توجه ویژه به کودکان و نوجوانان و فراهم‌کردن فرصت بهره‌مندی آنان از کتاب، زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه و آشنا با فرهنگ مطالعه است.

دریایی در پایان از برگزارکنندگان و فعالان فرهنگی این برنامه قدردانی کرد.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاه کتاب ویژه هفته کتاب در شهر شویشه افتتاح شد و مسئولان و شهروندان از آثار و کتاب‌های عرضه‌شده در آن بازدید کردند.