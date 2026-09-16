فروش بیش از ۲۶ هزار عنوان کتاب در دهمین نمایشگاه کتاب کردستان

علیاصغر دریایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعبندی دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان اظهار کرد: در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب توسط ناشران داخلی به فروش رسید و در بخش بینالملل نیز ۶ هزار و ۲۱۴ عنوان کتاب به زبان کردی از سوی ناشران اقلیم کردستان عراق عرضه و خریداری شد.
وی افزود: ثبت این میزان فروش در شرایطی رقم خورد که نمایشگاه در فصل تابستان برگزار شد و کتابهای درسی و کمکدرسی نیز در فهرست عرضه ناشران قرار نداشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه میزان استقبال مردم از نمایشگاه نشاندهنده جایگاه کتاب در زندگی فرهنگی خانوادههای استان است، گفت: این میزان خرید کتاب بیانگر آن است که کتاب و کتابخوانی همچنان جایگاه قابل توجهی در سبد فرهنگی مردم کردستان دارد.
استقبال مردم از نمایشگاه کتاب
دریایی ادامه داد: دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان در شرایطی برگزار شد که کشور با تنگناهای اقتصادی و تحولات و تنشهای منطقهای مواجه بود، اما مردم فرهنگدوست استان با حضور پررنگ خود از این رویداد فرهنگی استقبال کردند.
وی اضافه کرد: این حضور نشان داد که جامعه کردستان همچنان نسبت به رویدادهای فرهنگی و بهویژه کتاب و آثار مکتوب علاقهمند است و فرهنگ مطالعه در میان مردم استان از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با اشاره به پیشینه فرهنگی این منطقه عنوان کرد: فرهنگ در کردستان موضوعی مقطعی و عاریتی نیست، بلکه با زندگی اجتماعی مردم این دیار پیوندی دیرینه دارد و کتاب نیز بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی مردم استان محسوب میشود.
کتاب بخشی از هویت فرهنگی کردستان
دریایی تصریح کرد: عنوان «استان فرهنگی» برای کردستان برآمده از واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی این منطقه است و حضور مردم در رویدادهای فرهنگی و میزان توجه آنان به آثار مکتوب، بخشی از این ظرفیت را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری نمایشگاههای کتاب و دیگر رویدادهای فرهنگی میتواند زمینه تقویت فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه کتابخوانی در استان را فراهم کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای تداوم این برنامهها تأکید کرد و گفت: با حمایت و برنامهریزی مستمر میتوان زمینه توسعه فعالیتهای فرهنگی و تقویت جایگاه کتاب و مطالعه در استان را بیش از پیش فراهم کرد.
نظر شما