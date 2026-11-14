به گزارش خبرنگار مهر، آخرین داده‌های سامانه پایش کیفیت هوای استان البرز در ساعت ۱۳ روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه نشان می‌دهد کیفیت هوا در چند شهرستان استان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر اساس این داده‌ها، شاخص کیفیت هوا در فردیس با عدد ۱۴۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است. همچنین شاخص آلودگی هوا در کرج و نظرآباد به ۱۰۶ رسیده که بیانگر قرار گرفتن هوای این دو شهرستان در همین وضعیت است.

افزایش شاخص آلودگی هوا در فردیس

مقایسه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پایش کیفیت هوا نشان می‌دهد شاخص آلودگی هوای فردیس از ۷۸ در روز گذشته به ۱۶۵ در امروز رسیده و اکنون عدد ۱۴۸ را ثبت کرده است.

در کرج نیز شاخص کیفیت هوا از ۸۰ در روز گذشته به ۸۳ در امروز رسیده و در آخرین پایش عدد ۱۰۶ را نشان می‌دهد.

قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنای ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.