به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منز ژورنال، یک مطالعه، داده های ۹۲۳۸۳ بزرگسال را تجزیه و تحلیل کرد و مصرف منظم روغن زیتون را با خطر کمتر مرگ ناشی از زوال عقل مرتبط کرد.

محققان شرکت کنندگان را از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ ردیابی کردند و مصرف روغن زیتون و میزان مرگ و میر ناشی از زوال عقل را بررسی کردند. در نهایت، آنها دریافتند افرادی که حدود نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون مصرف می‌کنند، در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز آن را مصرف نکرده‌اند، ۲۸ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از زوال عقل قرار دارند.

«جنیفر پالیان»، متخصص تغذیه، می گوید: «روغن زیتون سرشار از اسیدهای چرب تک غیراشباع است و حاوی ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی از جمله ویتامین E و پلی فنول است. اینها ممکن است با کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو، که هر دو در زوال شناختی و بیماری های عصبی دژنراتیو نقش دارند، به محافظت از مغز کمک کند.»

در طول دوره پیگیری ۲۸ ساله، ۴۷۵۱ شرکت کننده به دلایل مرتبط با زوال عقل جان باختند.

یک توضیح بالقوه برای ارتباط روغن زیتون با سلامت مغز، تأثیر آن بر سد خونی مغزی است، که به تنظیم آنچه از جریان خون وارد مغز می شود، کمک می کند. هنگامی که این سد محافظ در معرض خطر قرار می گیرد، مولکول های بالقوه مضر می توانند وارد مغز شوند و به التهاب و سایر فرآیندهای مرتبط با بیماری آلزایمر و سایر زوال عقل ها کمک کنند.

ترکیبات فنولی موجود در روغن زیتون، به ویژه روغن زیتون فرابکر، ممکن است با کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو به محافظت و بازگرداندن یکپارچگی این سد کمک کند. به نوبه خود، این اثرات ممکن است به کاهش تجمع پلاک‌های آمیلوئید بتا و ناهنجاری‌های مرتبط با تاو مرتبط با بیماری آلزایمر کمک کند و به طور بالقوه از عملکرد آن حمایت نماید.

سعی کنید روزانه کمی بیش از ۷ گرم روغن زیتون مصرف کنید. اگر این روغن بخشی از رژیم غذایی شما نیست، می‌توانید با استفاده از آن برای تهیه سس‌های سالاد خانگی، یا استفاده در پخت و پز روزانه آن را به کار ببرید.