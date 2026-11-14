به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت قم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، فردا در چارچوب دیدارهای هفته یازدهم، میهمان سن‌ایچ ساوه خواهد بود و در این مسابقه به دنبال کسب سه امتیاز و ثبت نخستین پیروزی خارج از خانه خود در فصل جاری است.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که نماینده فوتسال قم تاکنون در مسابقات خارج از خانه نتوانسته است به پیروزی دست پیدا کند و اکنون فرصت دارد با عبور از سد حریف ساوجی، به این روند پایان دهد و شرایط خود را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشد.

دلسوختگان اهل‌بیت قم که تا پایان هفته دهم رقابت‌ها در جایگاه هشتم جدول لیگ برتر فوتسال قرار گرفته است، برای ارتقای موقعیت خود نیازمند کسب امتیازات بیشتر در ادامه مسابقات خواهد بود و دیدار پیش رو می‌تواند از این منظر برای این تیم اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.