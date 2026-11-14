به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در ستاد فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری سارق موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در پی گزارش چند فقره سرقت موتورسیکلت در شاهرود موضوع به ماموران دایره سرقت فراجای شاهرود ارجاع شد تا بررسی های لازم را صورت دهند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه در قالب طرح امنیت اجتماعی ماموران کلانتری ۱۱ بلوار شاهرود با تحقیقات میدانی و گشت زنی های نامحسوس توانستند به ردی از یک سارق سابقه دار دست یابند.

شائینی با بیان اینکه این فرد در طرح ضربتی با دستور قضایی دستگیر شد، گفت: این سارق در بازجویی های تخصصی به پنج فقره سرقت موتو در شاهرود اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه این فرد برای رسیدگی به پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شد، افزود: از مردم درخواست می شود موارد مشکوک به سرقت را با ۱۱۰ در میان بگذارند