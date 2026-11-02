به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق در پی اجرای طرح ضربتی مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت، منزل و اماکن خصوصی در شاهرود اظهار کرد: در پی وقوع این سرقت‌ها، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق شدند هویت دو نفر از افراد مرتبط با سرقت‌ها را شناسایی کنند.

شائینی با اشاره به دستگیری این دو نفر با هماهنگی و حکم قضایی بیان کرد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی در پایان با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: این افراد برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادسرا معرفی شدند.