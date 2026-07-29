به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سابقه‌دار طی عملیات‌های جداگانه پلیس خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شاهرود، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، متهم را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند. این سارق در بازجویی‌های تخصصی به پنج فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شاهرود همچنین از دستگیری سارق باغات این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: پس از شکایت تعدادی از باغداران بخش بسطام، رسیدگی به پرونده در دستور کار مأموران انتظامی این بخش قرار گرفت.

شائینی تصریح کرد: مأموران گشت انتظامی حین گشت‌زنی، فردی را هنگام سرقت از یکی از باغ‌ها مشاهده و بلافاصله دستگیر کردند. این متهم نیز در تحقیقات پلیس به چهار فقره سرقت اموال باغات اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه برای هر دو متهم پرونده قضایی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: سارقان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.