به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر شنبه در نشست مناسب‌سازی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تحقق دسترس‌پذیری برابر برای افراد دارای معلولیت، مستلزم اجرای دقیق تکالیف قانونی، نظارت مستمر و پیگیری اثربخش مصوبات ستاد مناسب‌سازی است.

در ادامه این نشست، گزارش شهرداری از اقدامات انجام‌شده در خصوص ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در شش‌ماهه نخست سال جاری ارائه و پیگیری مصوبات جلسه گذشته در دستور کار قرار گرفت.

مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی از مؤلفه‌های اساسی تحقق حقوق شهروندی و ایجاد فرصت برابر برای افراد دارای معلولیت است.