به گزارش خبرنگار مهر ، سید مجتبی علوی‌مقدم صبح جمعه در جشنواره سیب شیروان که در روستای اوغاز برگزار شد، اظهار کرد: دهیاران باید با شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق روستایی، نقش فعال‌تری در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای ایفا کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی روستاها افزود: روستاها بخش مهمی از اقتصاد مولد استان را تشکیل می‌دهند و برای تکمیل زنجیره تولید باید روستاییان و مدیریت روستایی در کانون برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌شمالی با بیان اینکه توسعه روستاها تنها به اجرای طرح‌های عمرانی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مدیریت کارآمد روستایی باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به تقویت فعالیت‌های تولیدی، ساماندهی امور عمومی، ارتقای بهداشت محیط و استفاده بهینه از منابع مالی توجه داشته باشد.

علوی‌مقدم با تأکید بر ضرورت جلوگیری از رسوب منابع مالی در حساب دهیاری‌ها گفت: منابع مالی دهیاری‌ها محدود است و مدیران روستایی باید با دقت و برنامه‌ریزی، اعتبارات موجود را در مسیر رفع نیازهای ضروری روستاها هزینه کنند.

وی افزود: نگهداری طولانی‌مدت منابع مالی و به تعویق انداختن اجرای طرح‌ها در شرایط تورمی، موجب کاهش قدرت خرید اعتبارات می‌شود؛ بنابراین دهیاران باید با رعایت ضوابط قانونی و اولویت‌بندی نیازهای عمرانی و خدماتی، برای استفاده به‌موقع از منابع اقدام کنند.

وی بیان کرد: هزینه‌کرد اعتبارات باید بر اساس نیازهای واقعی روستاها انجام شود تا منابع محدود دهیاری‌ها بیشترین تأثیر را در بهبود کیفیت زندگی روستاییان داشته باشد.

معاون استاندار خراسان‌شمالی همچنین بر ضرورت شناسایی مشکلات و نیازهای هر روستا تأکید کرد و گفت: دهیاران باید با تعیین اولویت‌های روشن و تدوین برنامه‌های متناسب با شرایط محلی، زمینه اجرای طرح‌های ضروری و توسعه متوازن روستاها را فراهم کنند.

علوی‌مقدم با اشاره به جایگاه روستاها در چرخه تولید و اقتصاد استان اظهار کرد: مناطق روستایی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید برخوردارند و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند تقویت نگاه توسعه‌محور در مدیریت روستایی است.

وی افزود: تکمیل زنجیره تولید مستلزم شناسایی دقیق ظرفیت‌های محلی و برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. در این مسیر، دهیاران می‌توانند با شناخت مسائل روستاها و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: مدیریت روستایی نباید صرفاً به ارائه خدمات روزمره محدود شود، بلکه باید در کنار رسیدگی به نیازهای مردم، برای تقویت تولید و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی روستاها نیز برنامه‌ریزی کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌شمالی تأکید کرد: هرچه مدیریت روستاها فعال‌تر و برنامه‌ریزی‌ها متناسب با ظرفیت‌های محلی باشد، امکان بهره‌برداری بهتر از منابع، رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان افزایش می‌یابد.

علوی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود، بهداشت محیط و مدیریت پسماند را از اولویت‌های مدیریت روستایی دانست و گفت: ساماندهی پسماند و حفظ بهداشت محیط باید با جدیت بیشتری از سوی دهیاران دنبال شود.

وی افزود: بی‌توجهی به مدیریت پسماند می‌تواند کیفیت زندگی روستاییان و وضعیت محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، دهیاران باید با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای ساماندهی این حوزه اقدام کنند.

وی در پایان بیان کرد: توسعه پایدار روستاها زمانی محقق می‌شود که در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات عمومی، ارتقای سلامت و حفاظت از محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد.