به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی‌مقدم، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پروژه های نشان دار مالیاتی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به ظرفیت طرح مالیات نشان‌دار در تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و خدماتی اظهار کرد: در مجموع ۴۶ پروژه از استان خراسان‌شمالی در قالب این طرح معرفی شده که ۳۵ پروژه در بخش استانی و ۱۱ پروژه نیز در بخش ملی قرار دارند.

وی افزود: در بخش استانی، پروژه‌هایی از دستگاه‌های اجرایی مختلف با هدف بهره‌مندی از ظرفیت مشارکت مؤدیان و تأمین منابع مالی مورد نیاز پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به چهار پروژه در حوزه جهاد کشاورزی، چهار پروژه در حوزه ورزش و جوانان، پنج پروژه در حوزه نوسازی مدارس و پنج پروژه در حوزه آب و فاضلاب اشاره کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌شمالی ادامه داد: همچنین یک پروژه در حوزه میراث فرهنگی، یک پروژه در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، یک پروژه در جمعیت هلال‌احمر، یک پروژه در انتقال خون و یک پروژه نیز در شرکت توزیع نیروی برق در فهرست پروژه‌های استانی قرار گرفته است.

علوی‌مقدم با اشاره به پروژه‌های ملی اختصاص‌یافته به استان بیان کرد: در این بخش نیز یک پروژه مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی، یک پروژه صداوسیما، یک پروژه محیط زیست، یک پروژه دانشگاه علوم پزشکی، دو پروژه دانشگاهی و یک پروژه در حوزه امور عشایری پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی و تبیین ظرفیت‌های طرح مالیات نشان‌دار برای مردم و فعالان اقتصادی تصریح کرد: این طرح فرصت مناسبی فراهم کرده است تا مؤدیان مالیاتی بتوانند در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود نقش داشته باشند و منابع مالیاتی را به سمت پروژه‌هایی هدایت کنند که از نظر آن‌ها اولویت و اهمیت بیشتری دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌شمالی با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی که در معرفی و پیگیری پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند، خاطرنشان کرد: قطعاً اگر موضوع به شکل گسترده‌تر و دقیق‌تری برای مردم تبیین می‌شد و پیگیری‌های مؤثرتری از سوی دستگاه‌ها صورت می‌گرفت، امکان استفاده بهتر از این ظرفیت و بهره‌مندی از منابع بیشتری برای اجرای پروژه‌های استان وجود داشت.

علوی‌مقدم در پایان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تقویت اطلاع‌رسانی و استفاده حداکثری از ظرفیت مؤدیان مالیاتی تأکید کرد و گفت: با مشارکت بیشتر مردم و معرفی مناسب پروژه‌های اولویت‌دار می‌توان زمینه تأمین اعتبار و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی خراسان‌شمالی را فراهم کرد.