به گزارش خبرنگار مهر سید مجتبی علوی‌مقدم ظهر شنبه‌ درجلسه ساماندهی گلزارهای شهدا که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای بهسازی و مرمت این اماکن باید با شناسایی دقیق نیازها، اولویت‌بندی مداخلات اجرایی و پیش‌بینی منابع مالی متناسب همراه باشد. تأمین زیرساخت‌های پایه از جمله برق‌رسانی و آبرسانی به گلزارهای شهدای روستایی نیز باید با هماهنگی دستگاه‌های متولی در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه، وضعیت اعتبارات مورد نیاز برای ساماندهی قطعات یک، دو و سه گلزار شهدای بجنورد بررسی شد و راهکارهای تأمین منابع مالی لازم برای پیشبرد عملیات اجرایی و تکمیل اقدامات عمرانی این مجموعه مورد بحث قرار گرفت.

همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث و تکمیل یادمان شهدای گمنام مستقر در محوطه استانداری خراسان شمالی، به‌عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی نشست، مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی گلزارهای شهدای روستایی، تأمین زیرساخت‌های خدماتی، مرمت و بهسازی قطعات مختلف گلزار شهدای بجنورد و تأمین منابع مالی یادمان شهدای گمنام استانداری، از محورهای اصلی این نشست بود.

پیگیری تأمین اعتبارات و هماهنگی بین‌بخشی برای رفع موانع اجرایی پروژه‌ها، در راستای ارتقای وضعیت کالبدی و زیرساختی گلزارهای شهدا و صیانت از جایگاه فرهنگی و معنوی این اماکن، از ضرورت‌های مورد توجه در این نشست قرار داشت.