به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، مرکز هنر معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران یک دوره کارگاه بازیگری با تدریس رویا نونهالی بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون برای علاقه‌مندان هنرهای نمایشی برگزار می‌کند.

مبانی بازیگری و حضور در صحنه، آشنایی با اصول تئاتر، پرورش خلاقیت و بداهه‌سازی، فن بیان، حرکت و میزانسن، تحلیل نمایشنامه و اجرا، کارگاه بازخورد و نقد سازنده و تمرینات همدلی و هوش هیجانی از سرفصل‌های این کارگاه آموزشی است.

شروع این کارگاه از روز شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵ در مرکز هنر معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران است. علاقه‌مندان می‌توانند با شرکت در این کارگاه در روزهای شنبه هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به‌مدت ۱۲ جلسه مدرک معتبر قابل ترجمه دریافت کنند.

هنرجویان و علاقه‌مندان هنرهای نمایشی می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به نشانی jtac.ir مراجعه کنند.