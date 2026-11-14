به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرجی ظهر شنبه در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری ستاد هفته پژوهش و فناوری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به تعیین دبیران جشنواره‌های مختلف هفته پژوهش و فناوری، گفت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان نیز از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری کارگاه‌های تخصصی پژوهش تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی به‌موقع و هماهنگی قبلی برای اجرای این برنامه‌ها شد.

وی در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌ها تأکید کرد و از مسئولان کمیته‌های ستاد خواست وظایف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را به‌صورت منظم و طبق زمان‌بندی اجرایی کنند.