به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پژوهشگر دانشگاه تهران، موفق به طراحی و توسعه یک فناوری بومی هوش مصنوعی برای تشخیص و تبدیل گفتار فارسی به متن در مکالمات تلفنی شده است. سامانه‌های تخصصی که در ارزیابی‌های مقایسه‌ای، بهتر از سرویس‌های بین‌المللی، از جمله سامانه تشخیص گفتار گوگل، از خود نشان داده شده است.

هادی ویسی، عضو هیئت علمی دانشکده سامانه های هوشمند دانشگاه تهران، با اشاره به طراحی این طرح گفت: «توسعه این فناوری بر پایه چند هزار ساعت مکالمه واقعی از مراکز تماس داخل کشور انجام شده است. استفاده از داده‌های بومی، شامل نمونه‌های متنوع گفتاری از گویش‌ها و لهجه‌های مختلف ایرانی است، که این امکان را فراهم می‌کند که سامانه با ویژگی‌های زبانی و شرایط واقعی مکالمات تلفنی در کشور سازگاری بالاتر داشته باشد.»

وی با اشاره به این روش در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کشور افزود: «برخلاف سامانه‌های عمومی تشخیص گفتار که برای کاربردهای طراحی متنوع ساخته می‌شوند، این محصول به اینترنت برای محیط‌های تلفن‌ها و نیازهای مراکز تماس تخصصی توسعه می‌یابد که پهنای باند خط تلفن و نویزهای مختلف آن، به کارایی سیستم‌های هوش مصنوعی در تشخیص فارسی می‌شوند.»

دکتر ویسی گفت: «این فناوری کاربردهای متعددی در سازمان خدمات هوشمندسازی دارد. از جمله ایجاد دستیارها و ایجنت‌های هوشمند برای پاسخگویی خودکار به تماس‌های مشتریان، تحلیل هوشمند مکالمات، ارزیابی کیفیت پاسخ‌گویی بررسی‌ها، نیازها و درخواست‌های پرتکرار و استخراج اطلاعات ارزشمند از حجم بالای شماره تلفن‌ها.»

این محصول هم‌اکنون در چند سامانه دستیار تلفن هوشمند مورد استفاده چند سازمان و در فرآیند پاسخگویی هوشمند به مشتریان با کار گرفته شده است، می‌توان آن را در توسعه زیرساخت‌های بومی هوش مصنوعی و کاهش فناوری‌های خارجی دانست. چرا که از فناوری مستقل و مناسب با زبان، گویش‌ها و داخلی‌ها، زمینه توسعه نیاز به توسعه خدمات هوشمند بر زبان فارسی را فراهم می‌کند.