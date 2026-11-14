به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خرسندی ظهر شنبه در تور خبری بازدید از طرح های واگذاری زمین در ارومیه از واگذاری ۱۸.۶۴ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: میزان واگذاری اراضی در بخش غیرکشاورزی از برنامه پیش‌بینی‌شده فراتر رفته است.

وی با تشریح عملکرد امور اراضی استان در سال جاری اظهار کرد: در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، واگذاری ۴ هکتار زمین برای طرح‌های کشاورزی و ۱۰ هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: در هشت‌ماهه امسال، ۵.۶ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی و ۱۳.۰۴ هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی واگذار شده که در مجموع، میزان واگذاری‌ها به ۱۸.۶۴ هکتار رسیده است.

خرسندی با اشاره به عبور عملکرد بخش غیرکشاورزی از برنامه مصوب ادامه داد: واگذاری زمین برای طرح‌های مرتبط با ترانزیت کالا، حمل‌ونقل و سایر فعالیت‌های اقتصادی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی در استان دنبال می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی همچنین از وجود ۳ هزار و ۴۵۰ پرونده واگذاری اراضی خبر داد و گفت: یک‌هزار و ۶۴۰ پرونده مرتبط با صدور پروانه واحدهای زمین نیز در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به فعالیت دو ساله پنجره واحد مدیریت زمین خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این سامانه زمینه شفاف‌سازی فرآیندها، تسهیل امور متقاضیان و یکپارچه‌سازی مراحل اداری را فراهم کرده و موجب ساماندهی بهتر روند درخواست‌ها و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اراضی شده است.

یکی از طرح ها در حوزه تولید های رویشی و کشت بافت نهال بود که در این واحد گیاهانی که درخت تبدیل می شوند عمر بیستری نسبت به سایر درختان سنتی دارند درختان بالغی هستند و زود بار می دهند.

ظرفیت تولید این واحد ۲میلیون نهال پایه است که زمینه اشتغال ۴۰نفر را فراهم کرده است.

در ادامه خبرنگاران ار سه طرح کشاورزی و غیرکشاورزی در خصوص واگذاری زمین در ارومیه بازدید کردند.