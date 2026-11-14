به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی ظهر شنبه در شورای مسکن استان همدان با تاکید بر ضرورت رفع کمبود زمین برای اجرای طرح‌های مسکن اظهار کرد: در حاشیه شهر یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین دولتی داریم که اقدامات قانونی نظیر تهیه طرح جامع و تفصیلی آن از سوی دولت انجام شده و می‌توان عملیات اجرایی را برای حل مشکلات بخش زیادی از متقاضیان مسکن آغاز کرد.

وی با انتقاد از هدایت متقاضیان مسکن به مناطق دور دست و روستاهای با فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتری از شهر استفاده از اراضی آماده و نزدیک به شهر را راهکاری موثر دانست و خواستار تسریع در تامین هزینه آماده‌سازی این زمین‌ها از سوی دولت و اختصاص آن‌ها به طرح جوانی جمعیت و تعاونی‌های مسکن در حوزه‌های مختلف شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان‌بر بودن تصویب طرح‌های جدید در مراجع ملی یادآور شد: این زمین‌ها مراحل قانونی را طی کرده‌اند و در صورت پیگیری امکان آغاز کار در کوتاه مدت وجود دارد؛ ضمن آنکه برای ثبت‌نام متقاضیان نیز لازم است اطلاعات زمین‌های در دسترس به وزارتخانه و سامانه مربوط اعلام شود تا ظرفیت متناسب فراهم شود.

صوفی همچنین به پروژه کوی رضوان اشاره کرد و گفت: با جابه‌جایی تعمیرگاه‌های موجود و همکاری بنیاد مسکن می‌توان ضمن بازگشایی مسیر زمینه ساخت دست‌کم ۱۰۰ واحد مسکن محرومان را فراهم کرد.

وی در پایان از استاندار و مسئولان حاضر در جلسه خواست درباره اراضی و طرح‌های مطرح شده تصمیم‌گیری و دستورات لازم را صادر کنند تا از ظرفیت موجود برای تسریع در تامین مسکن و کاهش مشکلات اقشار نیازمند به بهترین شکل استفاده شود.