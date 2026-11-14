به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم اقدامات نظارتی برای مقابله با قاچاق چوب و زغال اظهار کرد: در جریان گشت‌ها و بازرسی‌های نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، یک‌هزار و ۷۰۰ کیلوگرم زغال کشف و ضبط و ۱۶ فقره پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی استان افزود: حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان، تهیه و حمل غیرقانونی چوب و تولید و قاچاق زغال از اولویت‌های اداره کل منابع طبیعی است و در همین راستا گشت‌های مستمر و هدفمند نیروهای یگان حفاظت در سطح استان ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان تصریح کرد: صیانت از جنگل‌ها و مراتع تنها بر عهده یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه به مشارکت همگانی و احساس مسئولیت آحاد جامعه نیاز دارد و گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی تخلفات و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی نقش مؤثری داشته باشد.

نجفی از مردم، دوستداران طبیعت و همیاران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله قطع غیرمجاز درختان، حمل و جابه‌جایی غیرقانونی چوب و زغال و تخریب یا تصرف اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به‌صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی و پیگیری تخلفات هستند و همکاری مردم پشتوانه‌ای ارزشمند برای حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و انفال الهی است.