به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از جلسات سه‌گانه حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیارت برای برنامه‌ریزی سفر رئیس‌جمهور، با محوریت آموزش‌وپرورش و جهاد مدرسه‌سازی و با حضور حجت‌الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی و زیارت استانداری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگی استانداری، مدیرکل نوسازی مدارس و مدیران حوزه جهاد مدرسه‌سازی برگزار شد.

با توجه به گستردگی حضور خیرین مدرسه‌ساز در خراسان رضوی و جایگاه این استان در پویش کشوری مدرسه‌سازی، پیش‌بینی شده است نخستین دیدار رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان با مجموعه آموزش‌وپرورش و خیرین مدرسه‌ساز برگزار شود.