به گزارش خبرگزاری مهر، هابیلیان (خانواده‌های قربانیان ترور) در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم آلبانی و معترضان ضد فساد این کشور، با اشاره به شعار «آلبانی برای فروش نیست»، بر نقطه اشتراک اعتراضات مردم آلبانی با تجربه خانواده‌های قربانیان تروریسم در ایران تأکید کرده است. در این نامه، با انتقاد از مداخلات آمریکا در امور داخلی آلبانی، میان نفوذ سیاسی و اقتصادی واشنگتن و استقرار گروهک تروریستی منافقین در خاک این کشور ارتباط برقرار شده و نسبت به پیامدهای دخالت قدرت‌های خارجی و تحمیل منافع آنان بر اراده و منافع ملت‌ها هشدار داده شده است.

مردم آلبانی

سلام

پیش از هرچیز باید به شما بگوییم که هدف ما از این نامه نگاری، به هیچ وجه دخالت در مسائل داخلی تان یا ترسیم و تعیین خطوط و سیاست برای شما نیست. شما بهتر از دیگران از اوضاع کشورتان و منافع آن مطلع هستید. آنچه ما را واداشت تا دست به نوشتن این پیام به شما بزنیم، وجود یک نقطه اشتراک بود که به اعتقاد ما بخشی از آن، به ریشه های مشکلات کنونی در کشورتان یعنی دخالت خارجی مرتبط می شود.

جرقه آغازین اعتراضات شما نگرانی از فسادی است که زمین های شما در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می گیرد و منافع آن به جیب سرمایه گذاران خارجی و سیاست مداران داخلی همراه با آنان برود. شعار آلبانی برای فروش نیست، که توسط معترضان به گوش می رسد گویای یک نگرانی جدی و حقیقی است.

اما این نگرانی زمانی جدی تر می شود که پای قدرت های زورگوی خارجی در امور داخلی کشورها باز می شود. اعتراض شما به همراهی دولت در پروژه ای که استقلال آلبانی را به سود خانواده رئیس جمهور آمریکا خدشه دار می کند، دقیقا همان اعتراض ما خانواده های قربانیان ترور در ایران به فشارها و تطمیع دولت آلبانی توسط دولت ایالات متحده در پرونده پذیرش و اسکان یک گروه تروریستی خارجی در کشور شماست. در هر دو پای منافع سیاستمداران آمریکایی و دخالت آنها در امور داخلی آلبانی آشکار است. چه در پروژه تفریحی لوکس کوشنر در سازان و ساحل زورنتس و در چه در پایگاه بزرگ 40 هکتاری مانز دورس که در اختیار گروه تروریستی مجاهدین خلق - با بیش از 2000 نیروی با سوابق میلیشیایی - قرار داده شده است. مجاهدین خلق که در طول 4 دهه هزاران نفر از مردم ایران و اعضای خانواده ما را ترور و قتل عام کردند به عراق دوران صدام دیکتاتور سابق این کشور گریختند و زمانی که وزیر خارجه وقت آمریکا با پرواز ها و سفرهای مستمر به ده ها کشور و گفتگو نتوانست آنها را در پذیرش این گروه اقناع کند، در نهایت این آلبانی بود که با خواست واشنگتن گروهی بدنام و بدسابقه را در خاک خود پذیرفت.

این همان نقطه مشترک ما با شماست. گروهی که هزاران نفر از ما را با جوخه های مرگ در خیابان های ایران ترور کرد و اکنون با فریب کاری یک قدرت خارجی زورگو، و با بهره گیری از امکانات شما، دستگاه تبلیغاتی و برنامه ریزی و عناصر خود را بر روی خاک شما مستقر کرده است.

همه اینها چیزی جز زورگویی و دخالت یک کشور خارجی برای تحمیل اراده خود به کشورهای مستقل نیست.

ما معتقدیم این رفتارهای زورگویانه باید تغییر کند. و این مردم هستند که می توانند با قدرت خود، اراده خود را بر اراده خارجی تحمیل کنند و این تغییر را به وجود بیاورند.

آرزوی بهترین ها را برای مردم آلبانی داریم.

هابیلیان (خانواده قربانیان ترور ایران)