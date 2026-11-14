به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین شمس‌الله مریجی با صدور حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به عنوان رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) منصوب شد و مسئولیت اداره این دانشگاه را برای یک دوره چهار ساله بر عهده گرفت.

این انتصاب پس از بررسی و تأیید صلاحیت و شایستگی مریجی در هیئت امنای دانشگاه باقرالعلوم(ع) صورت گرفته است و اعضای این هیئت به اتفاق آرا با تصدی مسئولیت ریاست دانشگاه از سوی وی موافقت کرده‌اند.

بر اساس مفاد حکم صادر شده از سوی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، برخورداری از شایستگی‌های علمی، اخلاقی و اجرایی از جمله مبانی این انتصاب عنوان شده و رئیس جدید دانشگاه مأموریت یافته است در دوره مسئولیت خود، برنامه‌های آموزشی و اجرایی مجموعه را با توجه به اسناد بالادستی و مأموریت‌های تعیین‌شده دنبال کند.

سیاست‌های آموزشی دانشگاه بازنگری می‌شود

در این حکم، سند راهبردی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان مبنای اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه مورد تأکید قرار گرفته و از رئیس جدید خواسته شده است در تدوین برنامه‌ها و اجرای سیاست‌های آموزشی، مفاد این سند را ملاک عمل قرار دهد.

یکی از محورهای مورد توجه در این حکم، جلوگیری از گسترش کمی و غیرهدفمند رشته‌های دانشگاهی است و بر همین اساس بر ضرورت پرهیز از راه‌اندازی رشته‌هایی که از اولویت علمی و نیازسنجی معتبر برخوردار نیستند، تأکید شده است.

همچنین توسعه رشته‌ها و دوره‌های آموزشی باید متناسب با ظرفیت‌های واقعی دانشگاه انجام شود و برخورداری از زیرساخت‌های لازم، تضمین کیفیت آموزش و امکان استفاده از استادان مجرب و توانمند، از الزامات این فرایند به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این حکم، ارتقای بهره‌وری سازمانی و اصلاح ساختارهای اداری و اجرایی دانشگاه مورد توجه قرار گرفته و بر چابک‌سازی تشکیلات و فرایندهای سازمانی تأکید شده است.

بهره‌گیری مؤثر از توان علمی اعضای هیئت علمی و استفاده مطلوب از سایر ظرفیت‌های انسانی دانشگاه نیز از جمله انتظارات مطرح شده از رئیس جدید در مسیر بهبود عملکرد مجموعه عنوان شده است.

ظرفیت علمی استادان هدفمند به کار گرفته می‌شود

در ادامه این حکم، ساماندهی فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی از دیگر اولویت‌های مدیریتی دانشگاه برشمرده شده و بر ضرورت جهت‌دهی این فرصت‌ها به سمت نیازهای علمی و اولویت‌های راهبردی دانشگاه تأکید شده است.

بر این اساس، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی باید با توجه به نیازهای دانشگاه و اهداف تعیین‌شده صورت گیرد تا ظرفیت‌های تخصصی موجود در راستای مأموریت‌های علمی مجموعه به کار گرفته شود.

توجه به تحولات علمی و مسائل نوپدید نیز از دیگر محورهای مورد تأکید در حکم انتصاب است و رئیس جدید دانشگاه باید در تعیین اولویت‌های آموزشی، موضوعات آینده‌نگرانه و نیازهای علمی پیش‌رو را مدنظر قرار دهد.

در همین راستا، استفاده از روش‌های نوین آموزشی و فناوری‌های جدید، به‌ویژه ظرفیت‌های هوش مصنوعی، به عنوان یکی از زمینه‌های ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش مورد تصریح قرار گرفته است.

تعاملات بین‌المللی دانشگاه گسترش می‌یابد

توسعه ارتباطات و فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه با تمرکز بر کشورهای جبهه مقاومت و جهان اسلام، از دیگر مأموریت‌هایی است که در حکم صادر شده مورد تأکید قرار گرفته است.

در این بخش، توجه به اقتضائات و اولویت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز ضروری دانسته شده تا برنامه‌های ارتباطی دانشگاه در خارج از کشور متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه دنبال شود.

همچنین تقویت توانمندی‌های بین‌المللی دانشگاه و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر آن در عرصه‌های علمی فرامرزی، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های دوره جدید مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس مفاد حکم، تسلط بر زبان‌های خارجی و برخورداری از قابلیت فعالیت در محیط‌های علمی بین‌المللی نیز باید به عنوان یکی از معیارهای مهم در فرایند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

درآمدهای پایدار آموزشی تقویت می‌شود

در بخش دیگری از حکم رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، رفع موانع موجود در مسیر درآمدزایی دانشگاه مورد تأکید قرار گرفته است و از رئیس جدید خواسته شده زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی مجموعه برای ایجاد منابع درآمدی پایدار را فراهم کند.

بر این اساس، استفاده از توانمندی‌ها و امکانات آموزشی دانشگاه در جهت تقویت منابع مالی مستمر، یکی از محورهای مورد انتظار در دوره چهار ساله مسئولیت مریجی خواهد بود.

مجموع این تأکیدات، چارچوب مأموریت‌های رئیس جدید دانشگاه باقرالعلوم(ع) را در حوزه‌های آموزش، ساختار سازمانی، سرمایه انسانی، فناوری‌های نوین، تعاملات بین‌المللی و تأمین منابع درآمدی ترسیم می‌کند.