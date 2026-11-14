به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظفری عصر شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت نظارت بر روند توزیع آرد و عرضه نان اظهار کرد: بررسی وضعیت نظارت‌ها بر فرآیند توزیع آرد و نان و رسیدگی به درخواست‌های واصله به دبیرخانه کارگروه از موضوعات مهم در مدیریت این حوزه است.

فرماندار املش با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات نانوایی‌های شهرستان افزود: بررسی وضعیت کیفی نان و پیگیری درخواست‌های فعالان این صنف باید با همکاری دستگاه‌های متولی و در چارچوب کارگروه آرد و نان دنبال شود.

بررسی مسائل و درخواست‌های نانوایان املش

وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و جمعی از نانوایان در این نشست ادامه داد: بررسی مسائل حوزه نانوایی‌ها و پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده، زمینه شناسایی مشکلات و اتخاذ تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت این بخش را فراهم می‌کند.

گفتنی است در این جلسه که با حضور معاون سیاسی فرماندار، بخشداران مرکزی و رانکوه، رؤسای ادارات و دستگاه‌های مرتبط و جمعی از نانوایان شهرستان برگزار شد، وضعیت نظارت‌ها بر روند توزیع آرد و نان، درخواست‌های واصله به دبیرخانه کارگروه و مسائل مرتبط با کیفیت نان مورد بررسی قرار گرفت.