به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان قصرشیرین با حضور معاون سیاسی فرمانداری و اعضای منتخب این کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، وضعیت تأمین آرد مصرفی و روند توزیع آن در شبکه نانوایی‌های شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره چگونگی نظارت بر توزیع نان و تأمین نیاز روزانه شهروندان تبادل نظر کردند.

معاون سیاسی فرمانداری قصرشیرین در این جلسه بر ضرورت حفظ پایداری زنجیره تأمین آرد و نان تأکید کرد و نظارت دقیق بر میزان مصرف و توزیع عادلانه نان میان مردم را از اولویت‌های کارگروه برشمرد.

همچنین چالش‌های موجود در زمینه توزیع آرد بررسی و راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و تسهیل روند نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی مطرح شد.

نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گزارش‌های فنی خود را ارائه کردند و بر لزوم همکاری و هماهنگی همه اعضای کارگروه برای حفظ آرامش بازار و تأمین نیاز روزانه مردم به نان تأکید کردند.