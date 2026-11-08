به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظفری، شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از شرکت تعاونی کشاورزی دامداران این شهرستان اظهار کرد: حمایت از بخش دامداری و رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه، از ضرورت‌های تقویت تولید و پایداری فعالیت‌های کشاورزی شهرستان است.

فرماندار املش، با اشاره به اهمیت فعالیت تعاونی‌های کشاورزی در تأمین نیازهای دامداران افزود: بررسی میدانی ظرفیت‌های تولیدی، روند تأمین و توزیع خوراک دام و شناسایی مشکلات موجود، می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حمایت از دامداران کمک کند.

بررسی مطالبات دامداران و موانع تولید

وی با اشاره به گفت‌وگو با مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره تعاونی و جمعی از دامداران شهرستان تصریح کرد: در این نشست، مسائل و دغدغه‌های فعالان صنعت دامداری مطرح شد و حاضران دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره مشکلات و چالش‌های این حوزه بیان کردند.

مظفری با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل مطرح‌شده بیان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط برای بررسی مشکلات و تسهیل روند فعالیت دامداران اهمیت دارد.

گفتنی است فرماندار املش به همراه رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس اداره تعاون روستایی، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس شبکه دامپزشکی و رؤسای بانک‌های ملی، کشاورزی و سپه از بخش‌های مختلف شرکت تعاونی کشاورزی دامداران این شهرستان بازدید کرد.