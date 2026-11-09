فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی تا ساعت ۱۹ دوشنبه ۱۸ آبان، بارش خفیف برف در محورهای سیاهکل به دیلمان، اسالم به خلخال و پونل به خلخال و همچنین ارتفاعات املش ادامه دارد.

وی با بیان اینکه محور سیاهکل به دیلمان سفیدپوش شده است، افزود: ارتفاع برف در محور اسالم به خلخال به ۱۵ سانتی‌متر، محور پونل به خلخال به ۱۰ سانتی‌متر و ارتفاعات املش به پنج سانتی‌متر رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به وضعیت بارش در محورهای مرزی استان تصریح کرد: بارش خفیف برف در گردنه الماس محور اسالم به خلخال و منطقه زندانه در محور پونل به خلخال گزارش شده و در گردنه حیران محور آستارا به اردبیل بارش برف متوقف شده است.

مرادی ادامه داد: بارش برف در ارتفاعات رودسر و همچنین محور آستارا به اردبیل متوقف شده و بارندگی نیز در بیشتر محورهای مواصلاتی استان پایان یافته است.

وی با تأکید بر اینکه تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان جریان دارد، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی حاکم بر مناطق کوهستانی، زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و با احتیاط بیشتری تردد کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان یادآور شد: مرکز مدیریت راه‌های استان از طریق سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه اطلاعات درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی گیلان و استان‌های همجوار است.