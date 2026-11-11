به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظفری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی راه‌ها و معابر شهری، اظهار کرد: برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی ضروری است.

فرماندار املش با بیان اینکه ارتقای ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد شهروندان از اولویت‌های حوزه مدیریت ترافیک است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه حمل‌ونقل باید با شناسایی دقیق مشکلات و پیگیری مستمر، برای رفع نقاط حادثه‌خیز و بهبود وضعیت عبور و مرور در سطح شهرستان اقدام کنند.

وی در ادامه، بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زمینه ایمن‌سازی راه‌ها، وضعیت ترافیک شهری و شناسایی و ساماندهی نقاط حادثه‌خیز را از محورهای این جلسه عنوان کرد و افزود: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در اجرای تصمیمات شورای ترافیک و ارتقای ایمنی معابر دارد.

مظفری ادامه داد: پیگیری مصوبات و انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های متولی الزامی است تا با روان‌سازی ترافیک، ساماندهی مسیرهای پرتردد و رفع مشکلات موجود، زمینه کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی تردد در شهرستان فراهم شود.

گفتنی است این جلسه به ریاست فرماندار املش و با حضور معاون عمرانی فرمانداری، بخشداران مرکزی و رانکوه، شهرداران، فرمانده پلیس راه چابکسر و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد.