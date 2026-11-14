به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر مزیدی اظهار کرد: در هفت‌ماهه سال جاری ۱۱۰ هزار و ۵۸۲ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری خراسان جنوبی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، پنج درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت یک‌میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۵۰ مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده‌اند که بیانگر حجم قابل توجه سفرهای درون و برون‌استانی و نقش این ناوگان در تأمین نیازهای حمل‌ونقلی مردم است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت ناوگان مسافری استان گفت: در حال حاضر ۸۶۳ دستگاه وسیله نقلیه شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه‌ای در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر فعالیت دارند.

مزیدی ادامه داد: یک‌هزار و ۳۳۸ راننده در جابه‌جایی مسافران مشارکت دارند و ۵۰ شرکت، شعبه و مؤسسه حمل‌ونقل مسافری به همراه چهار انجمن صنفی نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ساماندهی خدمات و پاسخگویی به نیاز مسافران به همکاری مجموعه‌های فعال در این بخش وابسته است، عنوان کرد: شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان نقش مهمی در مدیریت سفرها و ارائه خدمات به مسافران بر عهده دارند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات مسافری تصریح کرد: توسعه و تقویت ناوگان، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و رانندگان و توجه به ایمنی سفر از اولویت‌های این حوزه است.

مزیدی خاطرنشان کرد: فراهم کردن شرایط برای جابه‌جایی ایمن، منظم و مطلوب مسافران در محورهای مواصلاتی استان از جمله اهداف برنامه‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای است.