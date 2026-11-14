حجت‌الاسلام میثم قربی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عبادت خداوند به سه شکل انجام می‌شود که شامل عبادت فردی، عبادت اجتماعی و عبادت سیاسی است و در مقابل هر یک از این عبادت‌ها نیز معصیت‌هایی وجود دارد.

وی افزود: عبادت فردی شامل اعمالی مانند نماز، روزه و انجام تکالیف شرعی است. البته انجام تکلیف الهی مستلزم سه شرط عقل، توانایی و بلوغ است؛ به این معنا که فرد باید قدرت تشخیص داشته و توانایی انجام تکلیف را نیز داشته باشد.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در مقابل عبادت فردی، معصیت‌های فردی قرار دارد؛ گناهانی که انسان به‌تنهایی مرتکب می‌شود و در درجه نخست به خود او آسیب می‌رساند.

قربی تصریح کرد: نوع دوم عبادت، عبادت اجتماعی است که نمونه‌هایی مانند نماز جماعت، صله رحم و احسان به دیگران را شامل می‌شود. این عبادت‌ها به دلیل آثار مثبت اجتماعی، از ثواب ویژه‌ای برخوردار هستند.

وی بیان کرد: در مقابل عبادت اجتماعی، معصیت‌های اجتماعی قرار دارند؛ یعنی رفتارهایی که موجب آسیب به دیگران و جامعه می‌شوند. آسیب‌های روحی، روانی، مالی و جسمی به مردم، اختلاس و احتکار از جمله مصادیق این نوع معصیت هستند که به دلیل آثار گسترده آن‌ها، مجازات سنگینی در پی دارند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: نوع سوم عبادت، عبادت سیاسی است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تمام پیامبران الهی و ائمه معصومین(ع) در مسیر مبارزه با ظلم و مقابله با ظالمان حرکت کردند؛ از قیام حضرت موسی(ع) در برابر فرعون تا ایستادگی پیامبر اکرم(ص) در برابر جریان‌های ظلم و فساد.

قربی اضافه کرد: امروز نیز هر فردی که با هر وسیله و حتی با کوچک‌ترین قدم در مسیر مبارزه با ظلم، تقویت جامعه اسلامی و جلوگیری از تسلط ظالمان حرکت کند، در حقیقت در مسیر یکی از بزرگ‌ترین عبادت‌های الهی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در روایتی از امام موسی کاظم(ع) درباره ماجرای بازگرداندن فدک توسط هارون‌الرشید، هنگامی که امام حدود جغرافیایی فدک را بیان کردند، مشخص شد که منظور ایشان از فدک، تمام قلمرو حکومت اسلامی است. این روایت نشان می‌دهد که مسئله حکومت و تشکیل نظام مبتنی بر آموزه‌های دینی، از موضوعات مهم مورد توجه ائمه معصومین(ع) بوده است.

قربی با اشاره به کتاب «همرزمان حسین» و مجموعه سخنرانی‌های امام شهید در سال ۱۳۵۳ گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه شیعیان قرار گیرد، شناخت جایگاه حکومت اسلامی و نقش مردم در زمینه‌سازی ظهور حضرت مهدی(عج) است. ما باید پرچم مبارزه با ظلم را که حضرت زهرا(س) برافراشتند و ائمه معصومین(ع) ادامه دادند، حفظ کنیم.

وی تأکید کرد: اگر انسان با نیت قربت الی‌الله در مسیر دفاع از جامعه اسلامی، مقابله با ظلم و تقویت روحیه مردم قدم بردارد، این حرکت عبادتی ارزشمند خواهد بود. باید نیت‌های خود را بزرگ کنیم و بدانیم هر قدمی که در مسیر حق برداشته می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز نصرت الهی و سربلندی کشور در برابر آزمون‌های پیش‌رو باشد.