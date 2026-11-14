به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار با مدیرکل شعب بانک ملی لرستان، اظهار داشت: در این دیدار، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، راهکارهای استفاده از توان نظام بانکی برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و فعالان صنایع‌دستی و همچنین توسعه تعاملات دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری لرستان، بر ضرورت تقویت همکاری نظام بانکی در حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: تسهیل تأمین منابع مالی پروژه‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: در این دیدار بر توسعه تعاملات میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک ملی استان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی برای پشتیبانی از طرح‌های گردشگری و فعالان صنایع‌دستی تأکید شد.