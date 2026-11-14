به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز،مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با حضور در شهرستان نظرآباد از زمین پیشنهادی برای راه‌اندازی گمرک استان البرز بازدید کرد.

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در این بازدید، ظرفیت زمین موردنظر و الزامات لازم برای استقرار گمرک بررسی شد و پیگیری‌های مرتبط با تأمین زمین و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی این طرح در دستور کار قرار گرفت.

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راه‌اندازی گمرک در استان البرز می‌تواند زمینه تسهیل فعالیت‌های تجاری، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی استان را فراهم کند.

پیگیری اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به البرز در دستور کار معاونت اقتصادی استانداری

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همچنین امروز نشست بررسی روند اجرا و میزان پیشرفت مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان البرز، با هدف ارزیابی اقدامات انجام‌شده و تسریع در تحقق تعهدات دستگاه‌های اجرایی، در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز برگزار شد.