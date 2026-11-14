به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد دشتدار عصر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی کشف جسد سوخته مردی در محدوده پل‌های اطراف شهرستان جم، رسیدگی به این پرونده جنایی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و انجام بررسی‌های اولیه، هویت مقتول که از اهالی روستای «کورده» از توابع شهرستان «خنج»، استان فارس بود، شناسایی و تحقیقات تخصصی برای کشف ابعاد این جنایت آغاز شد.

سرهنگ دشتدار تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و تحقیقات میدانی هدفمند، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان، سرنخ‌های مهمی از این پرونده به دست آورده و عاملان احتمالی قتل را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان جم با بیان اینکه دو نفر متهم این پرونده، طی عملیاتی پلیسی دستگیر و در جریان تحقیقات به ارتکاب قتل به دلیل اختلافات قبلی اعتراف کردند، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، متهمان پس از ارتکاب قتل، جسد مقتول را به آتش کشیده و در محدوده پل‌های اطراف شهرستان رها کرده بودند.

سرهنگ دشتدار خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و با هماهنگی مقام قضایی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان با تأکید بر برخورد قاطع با جرائم خشن و مخلان امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت بروز اختلافات خانوادگی و اجتماعی، از طریق مراجع قانونی و مشاوره‌ای برای حل مشکلات خود اقدام کنند

