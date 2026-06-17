به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌الله بهامین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره قتل عمد و کشف جسد نیمه‌سوخته یک مرد در محدوده شهرستان، موضوع با قید فوریت و تحت نظارت مستقیم مقام قضایی در دستور کار ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بلافاصله با حضور در محل، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کرده و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، رصدهای میدانی و بررسی‌های فنی، سرنخ‌های مهمی از عاملان این جنایت به دست آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، هویت دو متهم اصلی پرونده شناسایی شد و مأموران با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی با مقام قضایی، مخفیگاه آنان را در خارج از شهرستان شناسایی کردند.

بهامین خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در کمتر از ۸ ساعت از زمان کشف جسد، طی عملیاتی ضربتی، منسجم و غافلگیرانه، متهمان را هنگام تردد با یک دستگاه خودروی سمند دستگیر و به شهرستان اردستان منتقل کردند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه و مواجهه با مستندات و ادله پلیسی، به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود از این جنایت را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، اضافه کرد: این پرونده با سرعت و دقت توسط پلیس آگاهی مورد رسیدگی قرار گرفت و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شدند.

بهامین در پایان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی پلیس، یادآور شد: برخورد قاطع با مخلان امنیت و عاملان جرایم خشن با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان اطمینان داشته باشند هرگونه اقدام مجرمانه با واکنش سریع و قانونی مأموران انتظامی مواجه خواهد شد.