قتل برادر ۴۰ ساله به دست ۳ برادر بر سر ارث و میراث

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان میرزایی گفت: در پی گزارش کشف جسد فردی مجهولالهویه در اطراف شهر لپویی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وی افزود: تحقیقات تخصصی مأموران برای شناسایی هویت مقتول و روشن شدن علت مرگ ادامه یافت و در جریان بررسیها مشخص شد این فرد توسط سه برادر خود در شهرستان بیضا و با استفاده از یک شیء سخت به قتل رسیده است.
فرمانده انتظامی زرقان ادامه داد: متهمان پس از ارتکاب قتل، جسد برادر خود را به کمربندی شهر لپویی منتقل کرده بودند که کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی موفق به شناسایی و دستگیری هر سه نفر شدند.
میرزایی با بیان اینکه اختلافات بر سر ارث و میراث انگیزه این جنایت اعلام شده است، گفت: متهمان ۲۸، ۳۴ و ۵۱ ساله پس از دستگیری به ارتکاب قتل اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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