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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

قتل برادر ۴۰ ساله به دست ۳ برادر بر سر ارث و میراث

قتل برادر ۴۰ ساله به دست ۳ برادر بر سر ارث و میراث

زرقان- فرمانده انتظامی زرقان از دستگیری سه برادر خبر داد که در پی اختلاف بر سر ارث و میراث، برادر ۴۰ ساله خود را در شهرستان بیضا به قتل رسانده و جسدش را به اطراف لپویی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان میرزایی گفت: در پی گزارش کشف جسد فردی مجهول‌الهویه در اطراف شهر لپویی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات تخصصی مأموران برای شناسایی هویت مقتول و روشن شدن علت مرگ ادامه یافت و در جریان بررسی‌ها مشخص شد این فرد توسط سه برادر خود در شهرستان بیضا و با استفاده از یک شیء سخت به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی زرقان ادامه داد: متهمان پس از ارتکاب قتل، جسد برادر خود را به کمربندی شهر لپویی منتقل کرده بودند که کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی موفق به شناسایی و دستگیری هر سه نفر شدند.

میرزایی با بیان اینکه اختلافات بر سر ارث و میراث انگیزه این جنایت اعلام شده است، گفت: متهمان ۲۸، ۳۴ و ۵۱ ساله پس از دستگیری به ارتکاب قتل اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6941619

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