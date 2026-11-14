به گزارش خبرنگار مهر،در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری، دکتر احمد کرمی، استاندار ایلام، لحظاتی پیش و در تماس تلفنی با فرمانداران دهلران و آبدانان، دستور رسیدگی فوری و پیگیری میدانی حادثه را صادر کرد.

استاندار ایلام همچنین دستور داد، دستگاه‌های امدادرسان، دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای اورژانس و هلال احمر با بسیج امکانات، اقدامات لازم را برای امدادرسانی و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان انجام دهند.

کرمی بر هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول و تسریع در روند امدادرسانی تأکید و خواستار پیگیری وضعیت حادثه‌دیدگان و اطلاع‌رسانی دقیق درباره آخرین اقدامات شد.