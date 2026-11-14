به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هیئت نمایندگی آمریکا در عربستان سعودی امروز شنبه با صدور یک هشدار امنیتی سراسری از آمریکایی‌ ها خواست تا «هوشیاری بیشتری» به خرج دهند.

این هیئت نمایندگی ادعا کرد که حملات ارتش یمن به فرودگاه‌ های غیرنظامی و سایر زیرساخت‌ها در عربستان سعودی «باعث تلفات و اختلالات شدید در سفرها شده است.»

این هیئت هشدار داد که درگیری ها می‌تواند «به سرعت» گسترش یابد.

هیئت نمایندگی آمریکا در عربستان مدعی شد: در صورت استفاده از فرودگاه‌های عربستان سعودی، نهایت احتیاط را داشته باشید.