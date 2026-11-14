به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «محمد خالد الخیاری» دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه، اروپا، قاره آمریکا، آسیا و اقیانوسیه عصر جمعه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل دستور کار "وضعیت در خاورمیانه" نسبت به تداوم تنش‌ها در تنگه‌ هرمز و باب‌المندب هشدار داد و گفت: هر روز گزارش‌های جدیدی درباره حوادث دریایی دریافت می‌کنیم و ادامه این تنش‌ها خطرات جدی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی به همراه دارد.

وی افزود: شمار زیادی از کشتی‌های تجاری و خدمه آنها ماه‌هاست که در داخل خلیج فارس گرفتار هستند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کشتیرانی بر میزان عدم‌قطعیت‌ها افزوده است.

خیاری با بیان اینکه حجم محموله‌های حمل‌شده از طریق دریا همچنان پایین‌تر از سطح پیش از درگیری ایران و آمریکا است، تأکید کرد که بازگشت بخش عمده‌ای از صادرات انرژی از خلیج فارس نباید با بازگشت شرایط به وضعیت عادی اشتباه گرفته شود.

وی همچنین اعلام کرد که ماه اکتبر (مهر/ آبان) بالاترین آمار ماهانه حوادث علیه کشتی‌های تجاری از فوریه ۲۰۲۶ (اسفند 1404) را ثبت کردند.

دستیار دبیرکل سازمان ملل در ادامه گفت: سازمان بین‌المللی دریانوردی تا ۱۱ نوامبر، ۱۳۴ حادثه تأییدشده و کشته‌شدن ۲۵ دریانورد را در تنگه هرمز و مناطق پیرامونی آن ثبت کرده است؛ این حوادث غیرقابل‌قبول هستند.

سخنان پوچ مقام آمریکایی در شورای امنیت علیه ایران

جنیفر لوکسیتا، نماینده علی‌البدل در مسائل سیاسی ویژه آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون اشاره به تجاوز غیر قانونی کشورش در حمله به ایران، تهران را به حمله به کشورهای همسایه، هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و تجهیز تسلیحاتی گروه‌های نیابتی متهم کرد و خواستار پاسخگو کردن تهران از سوی اعضای شورا شد.

وی با بیان اینکه ایران در هر فرصتی شورای امنیت را به چالش می‌کشد، ادعا کرد: موشک‌ها، پهپادها و مین‌های غیرقانونی ایران در تنگه هرمز، امنیت غذایی و انرژی جهان را تهدید می‌کنند.

نماینده آمریکا همچنین مدعی شد که حملات ایران در تنگه باب‌المندب نیز امنیت غذایی و انرژی جهانی را به خطر می‌اندازد.

لوکسیتا با اشاره به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت گفت: این قطعنامه با حمایت ۱۳۶ کشور تصویب شده و از ایران خواسته حملات خود به کشتیرانی و کشورهای همسایه را متوقف کند.

وی بدون اشاره به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مدعی شد: ایران شورای امنیت و نظر غالب جامعه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.

این مقام آمریکایی در پایان، انصارالله یمن را نیز به حمله به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی با حمایت ایران متهم کرد و مدعی شد که این گروه محاصره‌ای غیرقانونی و یک‌جانبه در اطراف تنگه باب‌المندب اعلام کرده است.

وی همچنین اقدامات انصارالله را «اقدامات تروریستی» خواند و مدعی شد که این اقدامات قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ را به چالش می‌کشد.

نماینده آمریکا در پایان بدون اشاره به جنگ افروزی کشورش به همراه رژیم صهیونیستی که ریشه اصلی نا امنی در منطقه خلیج فارس است، مدعی شد: نمی‌توان در برابر این اقدامات مدارا کرد و اعضای شورا باید ایران را پاسخگو کنند.

ادعای بحرین: حدود ۷ هزار حمله علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن انجام شد

از سوی دیگر، جمال فارس الرویعی، سفیر بحرین در سازمان ملل متحد به نمایندگی از شورای همکاری خلیج فارس در نشست شورای امنیت، حملات موشکی و پهپادی منتسب به ایران علیه کشورهای عضو این شورا را محکوم کرد.

وی گفت: زیرساخت‌های غیرنظامی، تجارت بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای همچنان در معرض تهدید قرار دارند و امنیت خلیج فارس صرفاً یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه سنگ‌بنای صلح و امنیت بین‌المللی است.

الرویعی مدعی شد که حدود ۷ هزار حمله، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن را هدف قرار داده است.

وی همچنین اعلام کرد که یک‌ هزار و ۶۰۰ کشتی در تنگه هرمز مشکل تردد دارند و بیش از ۲۳ هزار ملوان در این منطقه گرفتار شدند.

سفیر بحرین مدعی شد که امنیت غیر نظامیان نباید به ابزار چانه‌زنی یا باج‌گیری تبدیل شود.

وی خواستار اجرای کامل قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت و ارائه تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات بیشتر شد.

سفیر بحرین همچنین حملات انصارالله یمن به عربستان و تهدیدهای متوجه کشتیرانی در تنگه‌های هرمز و باب‌ المندب را محکوم کرد.

الرویعی همچنین خواستار اتخاذ اقدامات بین‌المللی مؤثرتر برای حفاظت از کشتیرانی و زنجیره‌های تأمین جهانی شد.

وی با استقبال از تلاش‌های میانجی‌گرانه عمان، قطر و پاکستان، گفت شورای همکاری خلیج فارس به دیپلماسی و کاهش تنش‌ها پایبند است.

سفیر بحرین در پایان تأکید کرد که امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جدایی ناپذیر است و این کشورها باید در هرگونه مذاکرات مرتبط با امنیت در منطقه‌ حضور یابند.