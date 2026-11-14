به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت گردآوری داده‌های باکیفیت برای هدایت اقدامات سیاستی و پایش پیشرفت، اظهار کرد: چالش‌هایی همچون تغییر اقلیم، کمبود منابع آب، کاهش تنوع زیستی و تخریب سرزمین، تصمیم‌گیری‌های جامع و مبتنی بر شواهد علمی را ضروری می‌سازند. داده‌های معتبر به شناسایی اولویت‌ها و مخاطرات، تخصیص هدفمند منابع و ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها کمک می‌کنند.



وی افزود: در حوزه آموزش نیز، داده‌های دقیق و مستمر برای سنجش میزان ادغام مفاهیم محیط‌زیستی و پایداری در نظام آموزشی و ارزیابی تأثیر برنامه‌ها بر دانش، نگرش و رفتار دانش‌آموزان اهمیت دارند. این داده‌ها باید علاوه بر گزارش‌دهی، مبنایی برای اصلاح سیاست‌ها و بهبود مستمر برنامه‌ها باشند.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش یونسکو گفت: تدوین شاخص‌های مشترک، توسعه روش‌شناسی‌های قابل مقایسه برای پایش و تسهیل تبادل تجربیات میان کشورهای عضو، از جمله اقداماتی است که یونسکو می‌تواند دنبال کند. تقویت همکاری میان دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی نیز ضروری است.



انصاری در پاسخ به پرسشی درباره اولویت‌های ایران برای تقویت آموزش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی و تبدیل آن‌ها به دستاوردهای یادگیری قابل اندازه‌گیری اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آموزش محیط زیست و تغییر اقلیم را از ارکان اساسی توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌های بعدی می‌داند و اقدامات خود را در سه حوزه اصلی دنبال می‌کند.



وی تقویت آموزش محیط زیست در نظام رسمی آموزشی را نخستین محور این اقدامات برشمرد و گفت: موضوعات محیط‌زیستی در کتاب‌های درسی مدارس گنجانده شده و در پایه دوازدهم نیز درس اختصاصی «انسان و محیط زیست» ارائه می‌شود. در دانشگاه‌ها نیز واحدهای اختیاری مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار وجود دارد. هدف این است که آموزش‌ها از انتقال دانش نظری فراتر رفته و به شناخت عمیق‌تر دانش‌آموزان از چالش‌هایی مانند تغییر اقلیم، کمبود آب، آلودگی و کاهش تنوع زیستی منجر شود.



وی توسعه آموزش‌های غیررسمی و مشارکت اجتماعی را دومین محور اقدامات ایران عنوان کرد و با اشاره به طرح «محیط‌یار» گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، دانش‌آموزان را از سنین پایین تا دوره متوسطه در فعالیت‌های زیست‌محیطی مشارکت می‌دهد و تاکنون حدود ۶۰۰ هزار دانش‌آموز به آن پیوسته‌اند. همچنین ایران از فعالیت‌های کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و توسعه برنامه‌های آموزشی رسمی و غیررسمی حمایت می‌کند.



انصاری ارتقای آموزش و ظرفیت‌سازی در زمینه تغییر اقلیم را سومین محور دانست و افزود: برنامه‌های ایران در این زمینه بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری با تغییر اقلیم و تقویت تاب‌آوری استوار است و توسعه آموزش و افزایش آگاهی در مدارس و دانشگاه‌ها برای توانمندسازی نسل جوان اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی تعریف اهداف آموزشی مشخص، توسعه آموزش‌های عملی، ایجاد نظام پایش و ارزیابی اثربخشی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بین‌المللی را چهار رویکرد اساسی برای تبدیل اولویت‌های آموزشی به دستاوردهای قابل اندازه‌گیری دانست و گفت: دانش‌آموزان باید علاوه بر شناخت مسائل محیط‌زیستی، توانایی تحلیل پیامدهای آن‌ها و ارائه راهکارهای مناسب را نیز کسب کنند.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسعه پروژه‌های محیط‌زیستی در مدارس، مدیریت پسماند، صرفه‌جویی در مصرف آب، حفاظت از تنوع زیستی و مشارکت دانش‌آموزان در طرح‌های محلی را از مصادیق آموزش عملی برشمرد و تأکید کرد: پیشرفت دانش‌آموزان نباید صرفاً بر اساس دانش نظری سنجیده شود، بلکه تغییر نگرش، اصلاح رفتارهای روزمره و میزان مشارکت عملی آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



وی همچنین تقویت همکاری میان دولت، نهادهای آموزشی، دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه یونسکو، را از الزامات ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی دانست.



انصاری در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: موفقیت آموزش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی زمانی محقق می‌شود که بتوانیم از آگاهی به سواد محیط‌زیستی و از سواد محیط‌زیستی به اقدام مسئولانه حرکت کنیم.



وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی آن است که دانش‌آموزان آموخته‌های خود را در زندگی روزمره به کار گیرند و به مشارکت‌کنندگان فعال در حفاظت از طبیعت، سازگاری با تغییر اقلیم و ساختن آینده‌ای پایدار تبدیل شوند.