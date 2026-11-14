به گزارش خبرنگار مهر، رضا حدادپور عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های نظارتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ساماندهی وضعیت بازار، سه تیم گشت مشترک بازرسی در روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فعالیت نظارتی خود را در سطح واحدهای صنفی استان انجام دادند.

وی افزود: در جریان این عملیات نظارتی، ۳۰ واحد صنفی و خدماتی در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفتند که حاصل بررسی‌های صورت‌گرفته، شناسایی تخلفات در ۲۲ واحد و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای متخلفان بود.

حدادپور با اشاره به گستردگی دامنه بازرسی‌ها بیان کرد: گروه‌های نظارتی در این برنامه، طیف متنوعی از واحدهای عرضه‌کننده کالا و ارائه‌دهنده خدمات را زیر نظر قرار دادند تا نحوه فعالیت صنوف از نظر رعایت ضوابط قانونی و الزامات تعیین‌شده مورد بررسی قرار گیرد.

تخلفات صنفی در چندین بخش بازار شناسایی شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ادامه داد: نانوایی‌ها، فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی، هایپرمارکت‌ها و مراکز فروش فرآورده‌های پروتئینی شامل گوشت قرمز و مرغ از جمله واحدهایی بودند که در این مرحله تحت بازرسی قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: همچنین مراکز عرضه پوشاک، فروشگاه‌های لوازم خانگی، قنادی‌ها، کافه‌ها و میوه‌فروشی‌ها نیز در فهرست واحدهای مورد بازدید تیم‌های مشترک نظارتی قرار داشتند.

حدادپور با بیان اینکه نظارت‌ها بخش دیگری از فعالیت‌های صنفی و خدماتی را نیز دربر گرفت، افزود: تهیه غذا، مراکز عرضه لبنیات، قصابی‌ها، آبمیوه‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های آجیل و خشکبار نیز از جمله واحدهایی بودند که عملکرد آنها در جریان این بازرسی‌ها بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار واحدهای خرده‌فروشی و خدماتی، تعدادی از مراکز توزیع عمده کاغذ نیز در برنامه بازرسی سه تیم مشترک قرار داشتند و فعالیت این واحدها از حیث رعایت مقررات مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت.

پرونده متخلفان برای رسیدگی قضایی ارجاع شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در تشریح نتایج بررسی‌های انجام‌شده گفت: تخلفات احراز شده در واحدهای مورد بازرسی شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت کالا و خودداری از ارائه فاکتور خرید بوده است.

وی افزود: رعایت نکردن ساعات فعالیت تعیین‌شده برای نانوایی‌ها و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی نیز از دیگر موارد تخلفی بود که در جریان بررسی عملکرد برخی واحدهای صنفی شناسایی شد.

حدادپور ادامه داد: رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی نیز در شمار تخلفات ثبت‌شده قرار دارد و در مجموع، برای ۲۲ واحد صنفی متخلف پرونده‌های مربوطه تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: پرونده‌های تنظیم‌شده پس از تکمیل مراحل اولیه، برای بررسی و رسیدگی به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شده‌اند تا مطابق ضوابط و مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.

بر اساس این گزارش، در این مرحله از نظارت‌های میدانی، سه تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان قم با حضور در ۳۰ واحد صنفی و اقتصادی، موارد تخلف را بررسی و مستندات مربوط به ۲۲ واحد متخلف را برای طی مراحل قانونی و رسیدگی در شعب تعزیرات ثبت و ارجاع کردند.