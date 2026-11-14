به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های زنجیره‌ای لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی، مأموران انتظامی اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و شناسایی متهمان، با هماهنگی قضایی موفق به دستگیری سه سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۲۱ فقره سرقت بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

اسدالهی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های پیشگیرانه و ایمن‌سازی خودروها و اماکن، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.