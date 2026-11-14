به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانینژاد بعد از ظهر شنبه در دیدار با رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه، زمینههای توسعه همکاری میان این دو نهاد و ظرفیتهای موجود برای افزایش تعاملات مشترک را بررسی کرد.
این نشست با هدف تبادل نظر درباره توانمندیها، برنامهها و زمینههای همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرکز خدمات حوزههای علمیه برگزار شد و حاضران بر ضرورت گسترش ارتباطات سازمانی و تقویت همافزایی میان دو مجموعه تأکید کردند.
روحانینژاد نماینده ولیفقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این دیدار با حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین احسانی، رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه، درباره محورهای همکاری و راههای توسعه ارتباط میان دو نهاد به گفتوگو پرداخت.
بررسی ظرفیتهای مشترک دو مجموعه
در جریان این دیدار، توانمندیها و ظرفیتهای موجود در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرکز خدمات حوزههای علمیه بهعنوان محور اصلی مذاکرات مطرح شد و طرفین ابعاد مختلف امکان تعامل و همکاری در چارچوب برنامههای دو مجموعه را بررسی کردند.
در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین مجید ستوده، مدیرکل مرکز خدمات حوزههای علمیه استان قم، نیز حضور داشت و در کنار دیگر مسئولان، مباحث مرتبط با ظرفیتها و برنامههای دو مجموعه را دنبال کرد.
حجتالاسلام والمسلمین میرعمادی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان قم، از دیگر حاضران این دیدار بود که در این نشست حضور داشت.
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